iMacs erhalten neues Design: Bunte Apple-Rechner kommen zurück

2021 soll das Jahr werden, in dem Apple seinen iMac-Rechnern ein komplett neues Design verpasst. Mit entsprechenden Informationen dazu wartet der bekannte und zuverlässige Leaker Jon Prosser auf.

Wie schon in den 1990er und frühen 2000er Jahren sollen die Apple-Rechner wieder in verschiedenen Farben erhältlich sein. Die Farbpalette werde sich am 2020er iPad Air orientieren, behauptet Prosser. Demnach sollen die Farben Rose Gold, Green und Sky Blue sowie die bereits verfügbaren Farben Space Gray und Silver sein.