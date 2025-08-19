iMessage bekommt in iOS 26 einen Entwürfe-Ordner
Die Nachrichten-App des iPhones bekommt mit iOS 26 eine Reihe neuer Filtermöglichkeiten. Sie sollen etwa dabei helfen, Spam auszusortieren.
Doch wie 9 to 5 Mac berichtet, wird es in iMessage auch erstmals einen Entwürfe-Ordner geben. Verfügbar sind außerdem Filter für kürzlich gelöschte Nachrichten, oder solche, die später versandt werden sollen.
Filter-Button rechts oben
Nutzen kann man diese Funktionen über einen Filter-Button rechts oben auf dem Bildschirm. Die darin angezeigten Filter passen sich der Situation an. Wenn es etwa ungelesene Nachrichten gibt, taucht die entsprechende Filtermöglichkeit im Dropdown-Menü auf.
Wenn ein Filter aktiv ist, färbt sich die Toolbar blau ein. So vergisst man nicht, dass nur eine Auswahl der Chats angezeigt wird.
Apple hat iOS 26, das durch seinen „Liquid Glass“-Look heraussticht, im Juni erstmals präsentiert. Voraussichtlich wird es zum Marktstart der iPhone-17-Reihe im September für den Download bereitgestellt.
