iMessage bekommt in iOS 26 einen Entwürfe-Ordner

Dieser ist Teil einer neuen dynamischen Filterfunktion für Chats, die auch Spam erkennt.

Die Nachrichten-App des iPhones bekommt mit iOS 26 eine Reihe neuer Filtermöglichkeiten. Sie sollen etwa dabei helfen, Spam auszusortieren.

Doch wie 9 to 5 Mac berichtet, wird es in iMessage auch erstmals einen Entwürfe-Ordner geben. Verfügbar sind außerdem Filter für kürzlich gelöschte Nachrichten, oder solche, die später versandt werden sollen.

Filter-Button rechts oben

Nutzen kann man diese Funktionen über einen Filter-Button rechts oben auf dem Bildschirm. Die darin angezeigten Filter passen sich der Situation an. Wenn es etwa ungelesene Nachrichten gibt, taucht die entsprechende Filtermöglichkeit im Dropdown-Menü auf.