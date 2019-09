iOS 13.1 und iPadOS ab sofort verfügbar: Neue Funktionen und Bugfixes

Nachdem Apple vergangene Woche das neue Betriebssystem iOS 13 veröffentlichte, wurde nun das 13.1-Update früher als ursprünglich angedacht nachgeschoben. Damit wurde unter anderem eine Sicherheitslücke behoben, die das Aushebeln des Sperrbildschirms ermöglichte. Zudem wurden laut Entwickler-Notiz der Version 13.1 die Ladeprobleme von Apple Mail behoben sein.

Neben den Bugfixes wurden auch einige neue Funktionen eingeführt. So wird mit dem Update der U1 Chip für iPhone 11, Pro und Pro Max Modelle freigeschaltet. Damit erkennt das iPhone seine Position im Raum in Bezug auf andere Apple-Produkte. AirDrop kann ab sofort genutzt werden, indem man das Smartphone einfach in die Richtung des Geräts hält, an das Daten übermittelt werden sollen. Zudem kann über Apple Maps nun die geschätzte Ankunftszeit mit anderen geteilt werden.