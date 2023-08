2024er iPad Pro soll überfällige Upgrades bekommen

Apple will 2024 ein völlig überarbeitetes iPad Pro herausbringen. Damit will das Unternehmen sein Tabletgeschäft ankurbeln, das zuletzt tief in der Flaute steckte. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz mit iPads auf den niedrigsten Stand seit dem Ausbruch der Coronapandemie Anfang 2020.

Dafür verantwortlich ist wohl auch, dass die iPad-Reihe zuletzt nur geringfügige Verbesserungen erhalten hat. Das iPad Pro ist in diesem Design seit 2018 auf dem Markt. Außerdem ist die Produktpalette verwirrend: So sind sich das iPad Pro (11 Zoll) und das iPad Air (bei Amazon ab 699 Euro) zu ähnlich, als dass Kund*innen zur teureren Pro-Variante (bei Amazon ab 946 Euro) greifen würden.

Apple steht mit seinen Tablet-Problemen nicht alleine da. Die Verkaufszahlen der meisten Hersteller fallen noch drastischer, einzig Xiaomi konnte im vergangenen Quartal ein Wachstum verzeichnen.

Neuer Chip und besseres Display

Das soll sich allerdings im kommenden Jahr ändern: Die nächsten iPad-Modelle erhalten den neuen M3-Chip und werden die ersten Apple-Tablets, die die gleiche Art von OLED-Displays wie die iPhones kriegen sollen, berichtet Apple-Insider Mark Gurman. Sie sind schärfer, heller und geben Farben genauer wieder.

Die neuen Modelle werden in den Größen 11 und 13 Zoll erhältlich sein, was der jetzigen Produktpalette sehr ähnlich ist. Das größte Modell ist derzeit 12,9 Zoll groß. Zudem soll ein überarbeitetes Magic Keyboard (bei Amazon ab 222 Euro) auf den Markt kommen. Dieses erhält ein größeres Trackpad und lässt das iPad Pro noch mehr wie einen Laptop aussehen.

Präsentation erst 2024

Auf das neue iPad Pro muss man sich noch etwas gedulden. Die Geräte werden nicht beim Launch-Event im September vorgestellt, bei dem sich alles um das neue iPhone und die neue Apple Watch drehen wird. Die Präsentation des neuen iPad Pro erwartet Gurman für Frühjahr oder Frühsommer 2024.