Lange Lieferzeiten: iPhone-Käufer müssen sich gedulden

Der Marktstart geht jedenfalls am 22. September über die Bühne. Ob alle kaufwilligen Apple-User*innen an diesem Tag auch tatsächlich ein neues iPhone erhalten werden, gilt als unwahrscheinlich.

Warum der Online-Kauf eines iPhone bereits zum Marktstart mit derart langen Wartezeiten verbunden ist, ist Gegenstand von Spekulationen. Restlos klären lassen sich die Gründe wohl nicht.

Die einen behaupten, die langen Wartezeiten seien ein Hinweis auf die hohe Anzahl an Bestellungen. Die anderen behaupten, Apple habe nicht allzu viele Modelle vorab produzieren lassen. Und wieder anderen sehen darin sogar Lieferschwierigkeiten.

Wann werden die neuen iPhone-Modelle geliefert

Wer direkt bei Apple online bestellt, bekommt das reguläre iPhone 15 zwischen 5. und 12. Oktober geliefert. Selbiges gilt für das iPhone 15 Plus. Wer sich für eine Konfiguration mit mehr Speicherplatz - 256 oder 512 GB - entscheidet, kann meist mit kürzeren Lieferzeiten rechnen.

Für die Pro-Modelle sind die Lieferzeiten noch etwas länger. Bestellt man jetzt im Apple-Online-Shop das iPhone 15 Pro, wird es zwischen 12. und 19. Oktober geliefert. Das Model in Titan Weiß wird voraussichtlich erst zwischen 19. und 27. Oktober zugestellt.

Am längsten warten, heißt es für all jene, die sich ein iPhone 15 Pro Max in Titan Natur oder Titan Weiß im Apple-Online-Shop bestellen. Diese Modelle werden erst zwischen 10. und 17. November geliefert. Die Max-Modelle in Titan Blau und Titan Schwarz sollten hingegen zwischen 19. und 27. Oktober zugestellt werden.

In Filialen und auf Amazon

Wie es mit der Verfügbarkeit im Apple Store in der Wiener Kärntner Straße tatsächlich aussieht, lässt sich über die Apple-Website nicht letztgültig klären. Ähnliches gilt für die MediaMarkt- oder CyberPort-Filialen.

Es lohnt sich außerdem ein Blick auf Amazon. Dort werden derzeit lediglich die Nicht-Pro-Modelle angeboten. Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus sollen aber in allen Farbvarianten bereits einen Tag nach dem Marktstart - am 23. September - geliefert werden.