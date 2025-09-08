iPhone, Galaxy oder Pixel: Welche Smartphones sind am meisten wert?

Wer sich nach dem Marktstart eines Smartphones etwas mit dem Kauf geduldet, kann viel Geld sparen. Bei manchen Marken mehr als bei anderen.

Als günstigere Einstiegsvariante der Serie kam das iPhone 16e mit 669 Euro auf den Markt. Mittlerweile ist es bereits ab 581 Euro ( hier auf Amazon ) zu haben. Mit einem Verlust von 88 Euro (-13 %) verzeichnet das Modell den prozentuell geringsten Rückgang innerhalb der aktuellen iPhone-Reihe.

Demnach zeigen die Apple-Handys (nicht überraschend) den geringsten Wertverlust über sämtliche Modellvarianten hinweg. Das iPhone 16 kam 2024 mit einem Einstiegspreis von 949 Euro auf den Markt und liegt aktuell bei 764 Euro ( 790 Euro auf Amazon ) – ein Minus von 185 Euro (-19 %). Das Premium-Modell iPhone 16 Pro startete mit 1.199 Euro und wird derzeit um 1.026 Euro angeboten ( ca. 1.050 Euro auf Amazon ), was einem Rückgang von 173 Euro entspricht (-14 %).

Auch Neugeräte von Apple halten ihre Preise besonders lange. Während man bei Google und Samsung nur einige Monate nach Marktstart warten muss, um ein besonders gutes Angebot zu ergattern, sinkt der Preis von iPhones nur langsam. Wie genau die Geräte der 3 Hersteller abschneiden, hat nun die Preisvergleichsplattform Geizhals ermittelt.

Es ist kein Geheimnis: iPhones sind besonders wertstabil . Auch nach Jahren kann man die Geräte auf dem Gebrauchtmarkt immer noch um gutes Geld anbieten. Die Android-Konkurrenz von Google, Samsung und Xiaomi hat zu dem Zeitpunkt schon den Großteil ihres Werts verloren.

Deutlich schlechter sieht es bei Samsungs Galaxy-Reihe aus. Das Galaxy S25 kam 2025 mit einem Einstiegspreis von 834 Euro auf den Markt und liegt aktuell bei 587 Euro (auf Amazon um 604 Euro) – ein Minus von 247 Euro (-30 %). Das Premium-Modell Galaxy S25 Ultra startete um1.269 Euro und kostet derzeit 924 Euro (Amazonpreis: 952 Euro), womit es um 345 Euro an Wert verlor (-27 %).

Am stärksten betroffen ist das neue Galaxy S25 Edge: Das Modell mit besonders dünnem Gehäuse und gebogenem Display wurde zu 1.238 Euro eingeführt und liegt mittlerweile bei 680 Euro (750 Euro auf Amazon). Das entspricht einem Rückgang von satten 558 Euro bzw. -45 %.

Ob man einen solchen Preisverfall auch von Apples ultradünnem iPhone 17 Air erwarten kann, bleibt abzuwarten, ist allerdings unwahrscheinlich. "Die Preisentwicklung des Modells zeigt allerdings, wie sich neue Formfaktoren unmittelbar auf die Preisentwicklung auswirken können", sagt Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at.

Basismodell des Google Pixel ließ stark nach

Bei der Google-Pixel-Reihe zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei Samsung. Das Pixel 9 wurde im Herbst 2024 zu einem Einstiegspreis von 899 Euro auf den Markt gebracht, jetzt liegt es aktuell noch bei 552 Euro (600 Euro auf Amazon). Das entspricht einem Minus von 347 Euro oder -39 %.

Auch das Premium-Modell Pixel 9 Pro fiel von ursprünglich 1.099 Euro auf derzeit 799 Euro, was einem Rückgang von 300 Euro entspricht (-27 %). Man muss allerdings dazu sagen, dass Google mit dem Pixel 10 bereits den Nachfolger auf den Markt gebracht hat.

Ein Drittel Wertverlust auch bei Xiaomi

Handys aus China sind im Geizhalsvergleich zwar nicht dabei, doch auch diese sind nicht gerade bekannt dafür, besonders lange wertstabil zu sein. Das im Frühjahr präsentierte Xiaomi 15 kam damals etwa mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 999 Euro. Jetzt ist es bereits um 700 Euro erhältlich (730 Euro auf Amazon), was einem Wertverlust von genau 30 % entspricht.

Das Flaggschiff Xiaomi 15 Ultra, dessen Originalpreis bei 1.500 Euro lag, bekommt man jetzt um 1.060 Euro (1.070 Euro auf Amazon). Hier liegt der Wertverlust ebenso bei etwa 30 %.