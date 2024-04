Italdesign zeigt elektrischen Mix aus Sportwagen und Pick-up

Dach weg, Rücksitze gekippt

Wie Electrek berichtet, nimmt das E-Auto eindeutige Anleihen am Subaru BRAT aus den 70er-Jahren, sowie an Porsche-Fahrzeugen für die Rallye Dakar. Dem 4-sitzigen Fahrzeug kann die komplette Dachverkleidung am Heck abgenommen werden, sodass eine offene Ladefläche entsteht. Die 2 hinteren Sitze können nach hinten gedreht werden, sodass man in halb liegender Position in die Sterne schauen kann.

Der Klappmechanismus ist kreativ, lädt aber zum Grübeln ein. Im Prinzip wird die Rücklehne dabei zur Sitzfläche. Wo die Fersen der Passagiere waren, ruht nach dem Umklappen der Kopf. Man fragt sich, was wohl passiert, wenn man schlammige Schuhe hat.

