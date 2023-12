"Tesla-Killer": Russisches E-Auto wird im Netz zur Lachnummer

Die Polytechnische Universität von Moskau hat einen Entwurf für ein Elektroauto veröffentlicht, der nun in aller Welt vergnüglich kommentiert wird. Das knallrote Auto mit seinen runden Scheinwerfern und eigenartigen Löchern in der Außenhülle lautet auf den Namen Amber. Es soll ausschließlich mit Komponenten aus Russland konstruiert worden sein und wurde vom Unternehmen Avtotor in der russischen Exklave Kaliningrad produziert.

Dort liefen früher Autos von BMW, Ford und Kia vom Band. Wegen Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen gegen Russland liefen die Kunden davon. Ab 2025 könnte Amber in Serie produziert werden.