Leak: So sieht der Akku im Tesla Semi aus

Der 900-kWh-Akku besteht anscheinend aus 9 Modulen in 2 unterschiedlichen Größen.

Den Bildern zufolge befindet sich der Akku unter der Kabine am Boden des Lkw – für Tesla-Fahrzeuge nicht ungewöhnlich. Der Autobauer versucht demnach, den Schwerpunkt niedrig zu halten.

Das Design des Akku des Tesla Semi ist dank des Tesla-Hackers Green The Only durchgesickert. Demnach dürfte der Elektro-Lkw mit einem riesigen 900-kWh-Akku ausgestattet sein. Die Bilder scheinen aus dem Teilekatalog für den Tesla Semi zu stammen. Darin werden die Komponenten einschließlich des Akkus hervorgehoben.

9 Module in 2 Größen

Der Akku scheint aus 9 Modulen in 2 verschiedenen Größen zu bestehen. Jene in der Mitte wirken deutlich größer als jene an den Seiten des Fahrzeugs. Zudem sind die Module laut Electrek höher als alle anderen Tesla-Akkus: Es scheint, als wären die alten Akku-Module des Tesla Model S zusammengestapelt.

Viele Fragen zum Tesla-Semi-Akku bleiben dennoch unbeantwortet. Unter anderem ist unklar, welche Zelle Tesla im Lkw verwendet. Bisher wurde angenommen, dass Tesla seine eigene 4680-Zellen verwendet. Elon Musk deutete aber darauf hin, dass das nicht unbedingt der Fall sein würde.