Auf dem Lego Game Boy kann man jetzt echte Game-Boy-Spiele spielen
Als Lego Ende Juli das Set Nummer 72046 vorgestellt hatte, dachten sich viele: Schade, dass dieser Lego-Game-Boy nicht wirklich funktioniert. Seit 1. Oktober ist das Set mit den 421 Klemmbausteinen nun erhältlich – und schon hat eine Bastlerin geschafft, dass der Lego-Game-Boy wie ein echter Game Boy funktioniert.
Natalie beschreibt auf ihrem Blog, wie sie dem Lego-Set, das nahezu 1:1-Größe hat, Leben eingehaucht hat. Dazu hat sie eine eigene Leiterplatte zusammengestellt, auf die sie die Game-Boy-Chips und den Modulschacht gelötet hat. Als Prozessor hat sie den Game-Boy-Pocket-CPU, statt den normalen Game-Boy-CPU genommen – weil der billiger und leichter zu finden ist.
Damit die Leiterplatte in den Lego-Game-Boy passt, musste sie ein paar Steine entfernen. Für die Stromversorgung wird USB-C genutzt. Um den Anschluss ins Set zu integrieren, hat sie ein Mini-Gehäuse per 3D-Druck gemacht, das die Form eines flachen Lego-Steins hat.
Noch ist das Projekt nicht fertig. So funktionieren zwar die Lego-A- und B-Tasten, aber sie werden nur von einem Gummiband gehalten. Hier will sie noch nachbessern, ebenfalls per 3D-gedrucktem Baustein. Wenn sie zufrieden mit ihrer Arbeit ist, wird sie ein Tutorial veröffentlichen, damit der funktionierende Lego-Game-Boy nachgebaut werden kann.
