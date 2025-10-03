Auf dem Lego Game Boy kann man jetzt echte Game-Boy-Spiele spielen

Als Lego Ende Juli das Set Nummer 72046 vorgestellt hatte, dachten sich viele: Schade, dass dieser Lego-Game-Boy nicht wirklich funktioniert. Seit 1. Oktober ist das Set mit den 421 Klemmbausteinen nun erhältlich – und schon hat eine Bastlerin geschafft, dass der Lego-Game-Boy wie ein echter Game Boy funktioniert.

Natalie beschreibt auf ihrem Blog, wie sie dem Lego-Set, das nahezu 1:1-Größe hat, Leben eingehaucht hat. Dazu hat sie eine eigene Leiterplatte zusammengestellt, auf die sie die Game-Boy-Chips und den Modulschacht gelötet hat. Als Prozessor hat sie den Game-Boy-Pocket-CPU, statt den normalen Game-Boy-CPU genommen – weil der billiger und leichter zu finden ist.

➤ Mehr lesen: Retro-Games: 5 Wege, um so zu zocken wie früher