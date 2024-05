Von Game Boy bis PlayStation: Die besten Emulator-Apps fürs iPhone

So ist das Umgehen von wirksamen Verschlüsselungen ebenso nicht erlaubt wie das Herunterladen gesamter Games, etwa in der Form von ROMs, ISOs und anderen Files, wie sie zuhauf im Internet angeboten werden. Die Nutzung von Emulatoren selbst stellt aber keinen Konflikt mit dem Gesetz dar.

Während das Emulieren von Games grundsätzlich kein Problem darstellt, ist die Beschaffung von Games mit Fallstricken versehen. So dürfen wir in unserem Besitz befindliche Spiele im Emulator zocken. Wie wir die Games, die sich etwa auf einer Cartridge oder CD befinden, auf das Smartphone bekommen, kann aber den Unterschied zwischen legal und illegal ausmachen.

Dank der Unterstützung von externen Controllern lassen sich iPhone oder iPad so in eine moderne PSP verwandeln. Wer unterwegs keinen Controller hat, kann auf die virtuelle Steuerung zurückgreifen.

Um unsere alten PSP-Spiele zocken zu können, brauchen wir diese in ISO- bzw. CSO-Format. Über die Dateiintegration von Apple können wir die Games direkt in den Emulator laden. Außerdem gibt es einige Spiele direkt aus dem Homebrew-Store .

Delta macht optisch einiges her. Je nach Game wird die Konsolenoberfläche bzw. das Controllerdesign emuliert. Delta erkennt außerdem automatisch die in unsere Bibliothek geladenen Games und veranschaulicht diese mit originalen Cover-Arts.

Wer mit Delta loslegen möchte, braucht noch Games in den passenden Formaten. Im Falle von Nintendo sind das, je nach Konsole, etwa GBA-Files für den Gameboy Advanced oder SMC-Dateien für SNES. Die Spiele werden aus der Dateien-App bzw. Dropbox, Google Drive und Co. in die App geladen und sind sofort spielbereit.

Gamma

Gamma von ZodTTD ist derzeit eine der wenigen Emulator-Apps, die sich an der Design-Sprache von iOS orientieren. Bei Gamma handelt es sich um einen PSX- bzw. PS1-Emulator. Starten wir Gamma, landen wir direkt in der (anfangs leeren) Spieleübersicht.

Hier können wir per Dateiübertragung via PC oder per Dateien-App unsere Spiele hinzufügen. Ist das Spiel geladen, können wir direkt losspielen. Die Oberfläche von Gamma bietet sowohl eine Hoch- als auch Querformat-Oberfläche. Im Hochformat erinnert das Design der App eher an einen Game Boy, der ein paar Tasten dazugewonnen hat. Durch die Darstellung im Hochformat ist die Verpixelung der PS1-Spiele gleichzeitig weniger wahrnehmbar.

Auch Gamma bietet neben der virtuellen Steuerung Unterstützung für externe Controller. Darüber hinaus können wir eine Synchronisierung einrichten, um Spiele und Savegames per Dropbox oder Google Drive mit anderen Geräten synchron zu halten.

Gamma ist kostenlos im App Store erhältlich.