Lincoln zeigt futuristisches Fahrzeug mit eigenartigem Controller

Eine extrem futuristische Innenausstattung, vollständig autonom, statt einem Lenkrad ein eigenartiger Controller und Reifen, die sich unsichtbar hinter einer Abdeckung befinden - ein Konzept-Fahrzeug dieser Art hat der US-Autobauer Lincoln präsentiert.

Lincoln will mit dem L100 zeigen, wie sich das Unternehmen die Zukunft der Individualmobilität vorstellt und in welche Richtung sich die Autoindustrie entwickeln wird. Der Autohersteller des Ford-Konzerns will damit das legendäre Modell L huldigen, das 1922 auf den Markt gekommen ist.