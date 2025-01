Samsung Unpacked: Präsentation der neuen Spitzen-Handys zum Nachsehen

Samsung hat seine diesjährigen Flaggschiff-Handys präsentiert. Neben den erwarteten Galaxy-S25-Geräte wurden auch ein neues Handy und smarte Brillen angeteasert. Das neue Betriebssystem One UI 7 mit jeder Menge KI-Funktionen wurden jedenfalls offiziell präsentiert.

Das Unpacked-Event fand am 22. Jänner in San Jose in Kalifornien statt. Die futurezone war live vor Ort und berichtet ausführlich und zeitnah über die Neuheiten von Samsung.