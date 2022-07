MacBook Air mit M2-Chip: Apple gibt Termin für Verkaufsstart bekannt

Apples neues MacBook Air wird weltweit ab 15. Juli in den Verkauf gehen. Es ist dann sowohl online als auch in lokalen Apples Stores verfügbar. Das kündigte das Tech-Unternehmen heut an. Der Vorverkauf startet bereits am 8. Juli um 14 Uhr (hier geht's zur Apple-Seite).

Das neue MacBook Air ist mit dem ebenfalls neuen M2-Chip ausgestattet, den Apple vor einem Monat bei der Eröffnung der Entwicklerkonferenz WWDC präsentierte (futurezone berichtete). Das nur 11,3 Millimeter dicke 13,6-Zoll-Laptop wird in 4 Farben erhältlich sein: Grau, Silber, Starlight und Moonlight.