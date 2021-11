MacOS-Update macht alte Macs kaputt

Die neue Variante des Mac-Betriebssystems macOS 12.0 Monterey, das vergangene Woche veröffentlicht wurde, sorgt bei User*innen für grobe Probleme. So berichten mehrere Personen, dass ihre älteren MacBooks und iMacs nach Installieren des Updates unbrauchbar wurden. Sie seien abgestürzt und ließen sich nicht mehr einschalten, heißt es in Meldungen auf Social Media sowie in Apples Support-Forum.

Von den Vorfällen berichtet unter anderem MacRumors, das Portal hat mindestens 10 entsprechende Erfahrungsberichte von betroffene Mac-Besitzer*innen gefunden.Auch auf Reddit sowie auf Twitter kann man davon lesen: