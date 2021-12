Futuristischer Elektro-Maybach wurde von Virgil Abloh entworfen

Mercedes-Benz hat ein Konzept eines elektrischen Maybach präsentiert. das Auto wurde mit dem erst kürzlich verstorbenen Stardesigner Virgil Abloh entworfen. Mit dem " Project Maybach " will der deutsche Autobauer künftige Möglichkeiten und futuristische Designs ausloten.

"Mercedes-Benz-Chefdesigner Gorden Wagener und Virgil Abloh haben die Luxus-Funktionalität der Marke mit einer neuen Designsprache interpretiert", heißt es in einer Aussendung von Daimler. Der elektrische Maybach bestehe zum Teil aus transparenten Oberflächen, auf denen sich Solarzellen befinden, die die Reichweite des Fahrzeugs erhöhen soll.

Design soll inspirieren

Der futuristische Maybach sei ein reines Showcar. Es sei weder ein entsprechender Prototyp noch ein Konzeptfahrzeug damit geplant. Vielmehr soll das "Project Maybach" die nächste Fahrzeuggeneration inspirieren und gegenwärtige Designs hinterfragen. Insofern wurde das Showcar von Grund auf neu entwickelt, heißt es von dem deutschen Autobauer.

Virgil Abloh hielt Krebserkrankung geheim

Virgil Abloh war Kreativchef der Männerlinie bei Louis Vuitton. Er starb am Sonntag im Alter von 41 Jahren, wie der französische Luxusgüterkonzern LVMH am Abend mitteilte. Er litt an Krebs.

Abloh habe seit mehr als 2 Jahren gegen eine sehr seltene und aggressive Krebserkrankung gekämpft, hieß es auf dem persönlichen Instagram-Account des Designers. Er habe sich nach der Diagnose im Jahr 2019 dazu entschieden, die Erkrankung nicht öffentlich zu machen und seither mehrere kräftezehrende Behandlungen durchgestanden. „Währenddessen ließen seine Arbeitsmoral, seine unendliche Neugier und sein Optimismus nie nach“, hieß es in dem Schreiben.