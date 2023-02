Mercedes E-Klasse bekommt gigantischen Touchscreen

Das neue E-Klasse-Cockpit setzt sich aus insgesamt 3 Bildschirmen zusammen: Ein Display dient als Instrumententafel und ein Touchscreen in der Mittelkonsole ist für das Infotainment zuständig. Auch auf der Beifahrerseite gibt es nun einen Screen, der hauptsächlich für Entertainment-Anwendungen dient.

Aus Sicherheitsgründen hat Mercedes die so genannte "Dual Light Control-Technologie" entwickelt. Dabei handelt es sich um eine an- und ausschaltbare Sichtschutzfunktion , mit der verhindert wird, dass die Fahrer*innen die Inhalte auf dem Beifahrerbildschirm sehen können.

Tiktok , Zoom , Webex und zahlreiche Streamingdienste sind nun direkt in das MBUX integriert. Damit die Fahrer*innen nicht vom Verkehrsgeschehen abgelenkt werden, können die Streaming-Inhalte nur auf dem Screen auf der Beifahrerseite angezeigt werden.

Auf den Displays wird das hauseigene und überarbeitete MBUX-Infotainmentsystem von Mercedes dargestellt. Mit größeren Icons und Symbolen orientiert sich das Betriebssystem nun mehr an der Benutzeroberfläche von Smartphones .

Die ersten E-Klasse-Limousinen will Mercedes im Sommer 2023 zu den europäischen Vertriebspartner bringen. Ob die neue Screen-Landschaft mit ihren fortschrittlichen Anwendungen auch in anderen Mercedes-Modellen integriert wird, ist noch unklar.

Stattdessen wird Mercedes nur ausgewählte Google-Funktionen in seinen Fahrzeugen integrieren. Die Rede ist von Google-Maps-Daten und YouTube . Diese Dienste sollen auch nicht bei der kommenden E-Klasse zum Einsatz kommen, sondern erst Mitte des Jahrzehnts, wenn Mercedes sein hauseigenes Betriebssystem MB.OS fertig hat.

Neben dem Interieur-Design und dem neuen Infotainmentsystem hat Mercedes auch eine enge Partnerschaft mit Google verkündet. So wie sich die entsprechende Presseaussendung liest, wird der deutsche Autohersteller allerdings nicht auf Google-Software Android Automotive setzen.

Google-Maps-Daten in Mercedes-Autos

In einem ersten Schritt wird Mercedes allerdings Metadaten aus Google Maps in seiner Navigationsanwendung integrieren. Informationen zu Sonderzielen sollen ab sofort in allen Fahrzeugen, die die neueste MBUX-Generation haben, verfügbar sein.

Konkret bedeutet das, dass man nicht länger eine exakte Zieladresse eingeben muss. Der Name eines Restaurants oder Geschäfts sollte ausreichen, um das Navigationsziel zu finden. Die dafür notwendigen Daten werden von Google zur Verfügung gestellt.