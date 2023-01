Mercedes gibt seine Elektroauto-Marke EQ auf

Mercedes will ab 2025 nur noch Elektroautos verkaufen. Daher hält der deutsche Hersteller es offenbar für sinnlos, seine Modelle mit Elektroantrieb gesondert unter der Marke EQ anzubieten. Wie Reuters unter Berufung auf das Handelsblatt beschreibt, gibt es daher Pläne, die Bezeichnung EQ einzustellen.

Bedeutende Säule bei Elektrifizierung

Der Markenname EQ wurde erstmals 2016 angekündigt. 2019 wurde das erste Modell der E-Auto-Reihe, der E-SUV EQC verkauft. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Automodellen, die die EQ-Bezeichnung tragen, wie Electrek berichtet, etwa EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, EQV etc. Die Marke EQ habe eine bedeutende Säule in der Elektrifizierungsstrategie von Mercedes dargestellt.

Erstes Nicht-EQ-E-Auto soll kompakt sein

Das Ziel, künftig nur noch Elektroautos anzubieten, mache aber eine Änderung in der Positionierung der Fahrzeuge notwendig, heißt es von einem Unternehmenssprecher. "Deshalb werden wir die Verwendung der Marke mit der Zeit anpassen, aber für Details ist es noch zu früh." Angeblich wird das erste Auto, das einen Elektroantrieb aufweist, aber nicht mit EQ bezeichnet wird, ein Kompaktauto sein, das im Herbst oder Winter 2024 auf den Markt kommen soll.