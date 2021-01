Mercedes stellt Elektroauto EQA vor

Mercedes Einstieg in die elektrische Kompaktklasse hätte eigentlich schon 2020 stattfinden soll. Beschaffungsprobleme und die Corona-Pandemie führten aber zu einer Verschiebung des Marktstarts. Am Mittwoch war es schließlich soweit. Mercdes präsentierte den Kompakt-SUV EQA 250 mit dem der Hersteller dem VW ID.3 Konkurrenz machen will.

Reichweite von 426 Kilometer

Der Akku verfügt über eine Kapazität von 66,5 kWh. Die Reichweite gibt Mercedes mit bis zu 426 Kilometer an. Der Akku soll sich an Schnellladestationen in 30 Minuten auf 80 Prozent aufladen lassen, die Ladezeit an der Wallbox wird mit 5:45 Stunden angegeben. Der Wagen mit Frontantrieb kommt mit 140 kW (190 PS) Leistung.In 8,9 Sekunden soll der EQA von 0 auf 100 beschleunigen können. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 160 km/h.