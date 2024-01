Erste MicroSD-Karte mit 2 Terabyte kommt - nach 15 Jahren

In Kürze will Kioxia den Verkauf der Exceria Plus G2 mit der maximal möglichen Speicherkapazität starten.

Schon 2009 wurde der Standard SDXC für SD-Karten geschaffen. Dieser sieht Speichergrößen bis zu 2 Terabyte vor. Bis jetzt gab es aber keinen einzigen Hersteller, der eine 2TB-MicroSD-Karte anbietet – das ändert sich jetzt.

Kioxia will noch in diesem Quartal seine Exceria Plus G2 MicroSD-Karte mit 2 Terabyte Speicherkapazität auf den Markt bringen. Möglich wurde das, weil jetzt die benötigten Speicherchips klein genug sind, um in der 0,8mm dünne MicroSD-Karte gestapelt zu werden. 16 Speicherchips zu je 1-Terabit-Kapazität sind in der Speicherkarte verbaut, wodurch sich die 2TB ergeben.

Über die UHS-1-Schnittstelle sollen bis zu 100 Megabyte pro Sekunde Lese- und bis zu 90 MB/s Schreibgeschwindigkeit möglich sein. Die Videospeed-Klasse liegt aber bei V30 – das heißt, es wird nur eine konstante Schreibgeschwindigkeit von 30 MB/s garantiert. Für 4K-Videos mit hohen Bitraten, wie etwa bei Vollformat-Systemkameras, ist V60 oder V90 empfohlen.

Die MicroSD-Karte empfiehlt sich daher eher für andere Anwendungen, wie das Erweitern des Smartphone-Speichers, für Dashcams, Drohnen oder für mobile Spielkonsolen, wie die Nintendo Switch und das Steam Deck. Unterstützt das Gerät den SDXC-Standard, sollte auch die 2TB-MicroSD-Karte unterstützt werden.

Preis noch nicht bekannt

Zu welchem Preis die 2TB-MicroSD-Karte verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. 1TB-MicroSD-Karten in der V30-Kategorie gibt es ab 111 Euro (bei Amazon). Die 2TB-Variante könnte vermutlich 200 bis 250 Euro kosten.

Die bisher größten MicroSD-Speicherkarten haben 1,5TB. Das entsprechende Modell von SanDisk gibt es um 170 Euro. Die Karte hat nur ein V10-Rating.

Der neueste SD-Speicherkartenstandard heißt SDUC. Dieser unterstützt bis zu 128 TB Speicherkapazität.