Microsoft kündigt überraschend Event an

Völlig überraschend hält Microsoft heute ein Presseevent um 19 Uhr (MEZ) ab. Erwartet wird, dass der Software-Gigant die Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen OpenAI und die Integration des Chatbots ChatGPT in Microsofts Suchmaschine Bing vorstellt.

Microsoft und Google liefern sich in Sachen KI-Chatbots ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst am Montag stellte Google seine eigene künstliche Intelligenz Bard in einem Blogposting vor. Sie gilt als offizieller Rivale von ChatGPT. Nur kurze Zeit später kündigte Microsoft seine Pressekonferenz an.

Anzeichen für ChatGPT-Integration in Bing

Microsoft-CEO Satya Nadella spricht in der Einladung von "Fortschritten bei einigen spannenden Projekten". Mehr Informationen gab er nicht bekannt. Eine Integration von ChatGPT in Microsoft Bing ist allerdings naheliegend, Microsoft gilt als früher Investor in das dahinterstehende Unternehmen OpenAI. Erst Anfang Jänner wurden Insiderinformationen bekannt, dass Microsoft weitere 10 Milliarden Dollar in das Unternehmen investieren wolle.