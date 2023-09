Microsoft Paint bekommt nützliche Photoshop-Funktionen

Bilder mit einem Klick freistellen

Ähnlich wie in Adobe Photoshop oder GIMP kann man in Paint also künftig mit mehreren Layern hantieren. Durch die Unterstützung von transparenten Flächen, scheint die neue Funktion tatsächlich ziemlich brauchbar zu sein. Transparente Bilder werden in Paint durch das PNG-Dateiformat ermöglicht.

Hinzu kommt ein neues Feature, mit dem Bildmotive vom Hintergrund gelöst werden können. Mit dem KI-gestützten Tool lassen sich Objekte mit nur einem Klick freistellen, sodass der Hintergrund verschwindet beziehungsweise transparent dargestellt wird.

Noch nicht für alle verfügbar

Die neuen Paint-Funktionen sind noch nicht für alle verfügbar. Aktuell können die angekündigten Features lediglich in einigen Windows-Testversionen genutzt werden. Wann Microsoft die neuen Tools für alle Windows-User*innen zur Verfügung stellt, ist noch unklar.