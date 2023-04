Microsoft könnte Teams-App aus Office entfernen

Microsoft könnte laut Financial Times aufhören, die Teams-Software gemeinsam mit den anderen Office-365-Anwendungen anzubieten. Damit soll eine kartellrechtliche Untersuchung durch EU-Behörden unterbunden werden.

2020 reichte Microsoft-Konkurrent Slack eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein, in der das Unternehmen bemängelt, dass das gemeinsame Angebot wettbewerbswidrig sei. Um eine nähere Untersuchung zu verhindern, will Microsoft die Videocall- und Messaging-Software daher aus dem Bundle entfernen. In Zukunft wolle der Tech-Gigant seine Teams-App optional für Office-Anwendungen anbieten, werden anonyme Quellen zitiert.

Slack forderte komplett getrennten Verkauf

Die Entscheidung sei jedoch noch nicht in trockenen Tüchern und Gespräche werden noch geführt, betonen die Quellen. Zudem sei unklar, ob der Schritt der EU-Kommission ausreichen wird. Slack, das seitdem vom Softwareunternehmen Salesforce aufgekauft wurde, forderte 2020 nämlich einen komplett getrennten Verkauf von Teams und Office.