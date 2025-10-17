Windows 11 lässt KI jetzt Dateien sortieren und Dokumente bearbeiten

17.10.2025

Die KI-Funktionen in Windows 11 werden massiv ausgebaut und sollen Nutzern Arbeit abnehmen.

Microsoft baut die Integration des KI-Assistenten Copilot in Windows-PCs umfassend aus. Nutzer können mit „Hey Copilot“ ihren PC per Sprachbefehl ansprechen, um Fragen zu stellen oder Aufgaben durchführen zu lassen. Das Feature trägt die Bezeichnung Ask Copilot und ist Opt-In. Das heißt, man muss es aktiv in den Copilot-Einstellungen aktivieren. ➤ Mehr lesen: Support-Ende: So nutzt du Windows 10 weiterhin sicher So lässt sich etwa bei angezeigten Urlaubsfotos nach dem Aufnahmestandort fragen oder eine Reiseplanung erstellen. Copilot Vision analysiert dabei automatisch Bildschirminhalte und reagiert darauf.

Einstellungen finden Die KI soll auch dabei helfen, schnell die richtigen Einstellungen zu finden. Nutzer können zum Beispiel „Mach meinen Bildschirm leichter lesbar“ befehlen oder „Hilf mir, Ablenkungen zu reduzieren“, woraufhin Copilot sie direkt zu den relevanten Windows-Einstellungsseiten führt. Ein weiterer Bestandteil der Neuerungen sind die experimentellen Copilot Actions, die Aufgaben direkt auf dem PC autonom ausführen können. Dazu gehört etwa das Sortieren von Dateien (z.B. Fotos) oder die Bearbeitung von Dokumenten. Microsoft will Copilot also zu etwas machen, das nicht nur Informationen liefert, sondern auch wie ein persönlicher Assistent Aufgaben übernimmt. Microsoft betont, dass die KI nur Zugriff darauf hat, was man dezidiert möchte und von den restlichen Dateien abgeschottet ist. Zudem soll man jederzeit eingreifen können, falls die KI Blödsinn macht. ➤ Mehr lesen: FCKGW: Das steckt hinter dem legendärem Windows-XP-Key

In der Taskleiste Zusätzlich ist Ask Copilot über eine Suchfunktion direkt in die Taskleiste von Windows 11 integrierbar. Das soll den schnellen Zugriff auf die Features ermöglichen.