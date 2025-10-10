FCKGW: Das steckt hinter dem legendärem Windows-XP-Key

Wer sich schon Anfang der 2000er-Jahre mit PCs beschäftigt hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann über diese sperrige Zeichenfolge gestolpert sein: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8. Manche System-Admins aus dieser Zeit können die Abfolge aus Buchstaben und Zahlen sogar bis heute auswendig, zumindest wenn man manchen Reddit-Kommentaren Glauben schenkt.

Der Code ist ein Schlüssel für Windows XP, der 5 Wochen vor dem offiziellen Erscheinungstermin des Betriebssystems von einer Warez-Gruppe namens devils0wn veröffentlicht wurde. Es war eine sogenannte Volumenlizenz. Das heißt, man konnte die ansonsten verpflichtende Aktivierung von Windows XP der Software per Internet oder Telefon umgehen.

➤ Mehr lesen: Microsoft bringt Crocs im Windows-XP-Design heraus

Für Admins

Der ursprüngliche Gedanke hinter solchen Volumenlizenzen war, den Schlüssel den System-Admins in Unternehmen zur Verfügung zu stellen, damit sie Zeit sparen. Durch das Durchsickern des Keys konnten aber Nutzer auf der ganzen Welt einfach ein Image von Windows XP aus (manchmal fragwürdigen) Quellen herunterladen und freischalten.

Ein legendärer Microsoft-Entwickler, Dave W. Plummer, hat kürzlich die Geschichte hinter dem berüchtigten Produktschlüssel enthüllt und erklärt, was die Besonderheit an ihm war.