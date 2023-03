Neues Motorola Razr kommt noch heuer, soll "viel besser" sein

Mit Anlehnungen an die kultigen Klapp-Handys hat Motorola das legendäre Razr im Jahr 2020 als faltbares Smartphone neu aufgelegt. Doch das smarte Razr war eine ziemliche Enttäuschung und konnte mit der Konkurrenz nicht mithalten, wie sich im futurezone-Test gezeigt hat.

In diesen vergangenen 4 Jahren hat sich bei faltbaren Smartphones einiges getan. So auch beim Razr, das noch dieses Jahr vollständig überarbeitet neu erscheinen soll. Das hat die Motorola-Mutter Lenovo bekannt gegeben und "zahlreiche Verbesserungen" in Aussicht gestellt.