Motorola razr40 Ultra: Neues Klapphandy mit Falt-Display

Für die 32-Megapixel-Frontkamera ist am oberen Rand des Haupt-Displays ein kleines Loch ausgestanzt. Selfies kann man allerdings auch mit der 12-Megapixel-Hauptkamera oder der 13-MP-Ultraweitwinkelkamera an der Außenseite schießen, indem man das Außendisplay als Sucher verwendet.

Das Falt-Smartphone Motorola razr40 Ultra ist ab sofort erhältlich. Im geschlossenen Zustand ist es laut Motorola das dünnste Flip-Smartphone der Welt . Gespannt sein darf man auf Juli, wo auch das günstigere razr40 in den Handel kommen soll.

Das Scharnier des Klapphandys wurde überarbeitet und kann im Winkel flexibel eingestellt werden. Der Rahmen besteht aus Aluminium, der Fingerabdruckscanner befindet sich im Powerbutton.

Das Handy besitzt in der schwarzen und blauen Version eine Rückseite aus mattem Glas. Das Modell in der Farbe "Viva Magenta" kommt mit einer Rückseite aus "veganem Leder", was die Griffigkeit des Smartphones erhöht.

Im Inneren des razr40 Ultra werkt ein "Snapdragon 8+ Gen 1"-Chip von Qualcomm. Darüber hinaus ist das Klapptelefon mit 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher ausgestattet. Das Handy kann mit einer physischen SIM-Karte und einer eSIM im Dual-SIM-Modus betrieben werden. Der Akku hat eine Kapazität von 3.800 mAh und kann drahtlos oder über USB-C-Anschluss aufgeladen werden.

razr40 mit kleinerem Außenbildschirm

Beim razr40-Modell muss man zwar Abstriche bei der Bildwiederholrate des gleich großen Hauptbildschirms machen (das Maximum ist 144 Hertz), der Akku fällt mit 4.200 mAh aber größer aus. Dafür wurde das Außendisplay auf 1,5 Zoll geschrumpft. Man muss sich dort mit Systemfunktionen wie Benachrichtigungen, Uhrzeit oder Musiksteuerung begnügen.