Netflix zeigt künftig die NASA-Livestreams

Bei Netflix tut sich dieser Tage einiges. So experimentiert der Streamingriese mit Kurzvideo-Vorschauen, neuen KI-Such-Features und der Übertragung von klassischen TV-Inhalten.

Nun gibt es schon wieder spannende Neuigkeiten von Netflix, bei denen alle Raumfahrtenthusiasten hellhörig werden dürften: Ab Sommer wird der US-Streaminganbieter auch Dokus und Livestreams von NASA Plus übertragen. Die Plattform NASA Plus bietet seit November 2023 eine große Auswahl an verschiedenen Videoinhalten zum Thema Weltraum.

Die Streams von NASA Plus auf Netflix werden werbefrei sein und spannende Inhalte wie „Weltraumspaziergänge von Astronauten, Missionsberichte und atemberaubende Live-Ansichten der Erde von der Internationalen Raumstation“ bieten, berichtet The Verge.

Breite Masse für Weltraum begeistern

Die NASA will mit der Netflix-Kooperation noch mehr Menschen für Wissenschaft und das Weltall begeistern als bisher. Sie will damit „noch zugänglicher werden, die Interaktion mit einem globalen Publikum in einer modernen Medienlandschaft steigern, in der Netflix ein globales Publikum von mehr als 700 Millionen Menschen erreicht.“

Andere Services, die bereits Inhalte von NASA Plus anbieten, werden das auch weiterhin tun. Es gibt sie auch gesammelt in einer eigenen App, die für iOS, Android, Apple TV, Roku und Amazon Fire TV verfügbar ist. Leute mit aktivem Netflix-Abo werden für das neue Angebot in der App nichts extra bezahlen müssen.