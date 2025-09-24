Diese Änderungen bringt iOS 26.1 für iPhones

Einige der Neuerungen sind so unauffällig, dass man sie fast übersehen könnte.

Es ist noch nicht lange her, seitdem Apple das neue iOS 26 mit der umstrittenen Liquid-Glass-Oberfläche veröffentlicht hat. Nun ist bereits eine Beta-Version namens iOS 26.1 verfügbar.

Diese bringt ein paar Optimierungen beim Design. Die Neuerungen sind allerdings so unauffällig, dass man sie fast übersehen könnte, wie Macrumors berichtet.

Mehr Sprachen

Mit iOS 26 wurde die Live-Übersetzung für AirPods ermöglicht. Nun werden weitere Sprachen hinzugefügt. Zum Beispiel Mandarin, Italienisch und Koreanisch.

iOS 26.1 ermöglicht es Apple Intelligence mit weiteren Sprachen zu nutzen. Hat man die KI aktiviert, kann sie auch mit Portugiesisch, Türkisch, Vietnamesisch, Norwegisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch und Chinesisch genutzt werden.

Änderungen bei den Apps

Die Telefon-Tastatur erscheint künftig ebenfalls im Liquid-Glass-Design. Momentan sind die Tasten noch im alten Design, also mit einem grauen Hintergrund versehen.