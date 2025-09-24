Diese Änderungen bringt iOS 26.1 für iPhones
Es ist noch nicht lange her, seitdem Apple das neue iOS 26 mit der umstrittenen Liquid-Glass-Oberfläche veröffentlicht hat. Nun ist bereits eine Beta-Version namens iOS 26.1 verfügbar.
Diese bringt ein paar Optimierungen beim Design. Die Neuerungen sind allerdings so unauffällig, dass man sie fast übersehen könnte, wie Macrumors berichtet.
Mehr Sprachen
Mit iOS 26 wurde die Live-Übersetzung für AirPods ermöglicht. Nun werden weitere Sprachen hinzugefügt. Zum Beispiel Mandarin, Italienisch und Koreanisch.
iOS 26.1 ermöglicht es Apple Intelligence mit weiteren Sprachen zu nutzen. Hat man die KI aktiviert, kann sie auch mit Portugiesisch, Türkisch, Vietnamesisch, Norwegisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch und Chinesisch genutzt werden.
Änderungen bei den Apps
Die Telefon-Tastatur erscheint künftig ebenfalls im Liquid-Glass-Design. Momentan sind die Tasten noch im alten Design, also mit einem grauen Hintergrund versehen.
Auch das Interface der Kalender-App bekommt eine kleine Neuerung. In der Listenansicht werden Termine am unteren Bildschirmrand farbig hervorgehoben. Das soll zu einer besseren Übersichtlichkeit führen.
Apple Music bekommt eine einfachere Bedienung. Statt auf die Zurück- oder Vor-Taste drücken zu müssen, kann man in Zukunft die Songs swipen. Dazu wischt man über die Bedienoberfläche an der Display-Unterseite nach links oder rechts.
Die Fotos-App bekommt ebenfalls eine kleine Neuerung. Will man in Zukunft Videos durchsuchen, wird der Schieberegler mit einem Hintergrund versehen, sodass er besser sichtbar ist. Die Navigationsleiste wird weniger durchsichtig, sodass man sie auf hellen Hintergründen besser sehen kann.
In Safari wurde die Tab-Leiste am unteren Bildschirmrand verbreitert. Die Abstände an den Rändern wurden reduziert, um die Bedienung präziser zu machen.
Neues Sicherheitsfeature
“Background Security Improvement” soll die von Apple eingeführten “schnellen Sicherheitsmaßnahmen” ersetzen. Dadurch ist es möglich, Sicherheitsschwachstellen schneller zu schließen, ohne dass man auf ein großes Update warten muss.
Bei Beta-Versionen handelt es sich nicht um die finale Version. Es kann sich also noch etwas ändern. Zum Beispiel können noch mehr Funktionen hinzugefügt oder Verbesserungen vorgenommen werden. Wann iOS 26.1 veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.
