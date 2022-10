Mieten statt kaufen: Nokia bringt Smartphone-Abo nach Österreich

Mit dem Abo will Nokia für mehr Nachhaltigkeit sorgen und gleichzeitig ein neues Geschäftsmodell etablieren.

Mieten ist das neue Kaufen - unter diesem Motto hat Nokia im September eine Art Netflix für Smartphones vorgestellt. Mit dem Handy-Abo will das Unternehmen mehrere Probleme gleichzeitig angehen - Elektroschrottvermeidung, Kreislaufwirtschaft und Recycling. Verfügbar ist das Abo-Service derzeit in Deutschland. Anfang 2023 wird es auch nach Österreich kommen, wie Nokia gegenüber der futurezone bestätigt hat. Ab 12 Euro im Monat können damit Nokia-Geräte gemietet werden.

Was kann das Nokia Circular? Wer ein neues Smartphone haben will, kann im Rahmen des Circular-Programms ein neues Nokia-Handy mieten. Für eine monatliche Gebühr kann man das Gerät so lange nutzen, wie man will. Gerätetausch oder die Kündigung des Abonnements sind nach den ersten 3 Monaten jederzeit möglich. Mit dabei ist eine Versicherung, die einspringt, wenn das Gerät einen Defekt aufweist, versehentlich beschädigt wird, verloren geht oder gestohlen wird. Am Ende der Nutzungsdauer wird das Gerät dann wieder an Nokia zurückgegeben - eine Kaufoption gibt es nicht, wie Eric Matthes, der für Österreich zuständige Geschäftsführer bei HMD Global gegenüber der futurezone erklärt. HMD Global ist das Unternehmen hinter der Marke Nokia.

Eine echte Kreislaufwirtschaft "Wie der Name des Programms bereits verrät, geht es bei Circular um eine echte Kreislaufwirtschaft. Dies kann nur gelingen, wenn die gebrauchten Geräte an uns zurückgegeben werden", erklärt Matthes. Gäbe es eine Kaufoption, würden die Smartphones wieder im Müll landen oder in irgendeiner Schublade verstauben. Nokia garantiere, dass alte Geräte entweder recycelt oder für wohltätige Zwecke gespendet werden. Übrigens: Je länger man ein Gerät verwendet, desto mehr so genannte "Seeds of Tomorrow"-Punkte erhält man. Diese Punkte können dann in Spenden für Umweltprojekte und Wohltätigkeitsorganisationen umgewandelt werden. Was kostet ein Circular-Abo bei Nokia? Die monatlichen Kosten richten sich natürlich nach dem gewählten Modell. Hinzu kommt eine einmalige Einrichtungsgebühr von 35 Euro. Nokia T10 Tablet: 12 Euro/Monat

Nokia G60 5G: 15 Euro/Monat

Nokia XR20: 25 Euro/Monat

Nokia X30 5G: 25 Euro/Monat

© screenshot

Ein Rechenbeispiel: Der Anschaffungspreis des Nokia X30 5G liegt bei 519 Euro. Rechnet man mit einer Nutzungsdauer von 3 Jahren - so lange werden die Nokia-Handys softwaremäßig unterstützt - kommt man auf Kosten in der Höhe von 935 Euro. Tauscht man das Smartphone nach einem Jahr ein oder man gibt es zurück, hat man für Nutzung des Geräts insgesamt 335 Euro bezahlt. Danach schlägt allerdings eine Neuanschaffung oder die Fortführung des Abos zu Buche. Was kosten ähnliche Abo-Modelle? Smartphone-Abos werden in Österreich beispielsweise von Grover angeboten. Wie viel ein iPhone 14 - Neupreis 999 Euro - im Grover-Abo kostet, hängt wesentlich von der Mindestmietdauer ab. Wer sich nur ein Monat bindet, bezahlt monatlich 109,90 Euro, für eine Mindestdauer von 12 Monaten beträgt die monatliche Gebühr 54,90 Euro. Das bedeutet, dass man ein neues iPhone 14 für einen Jahrespreis von 658,80 Euro bekommt. Mietet man das Gerät 24 Monate, kann es für 1 Euro gekauft werden. Für 1.318,60 Euro kann man also das iPhone 14 sein Eigen nennen.

© screenshot