Das Ende der Nokia-Phones dürfte besiegelt sein

Nokia-Smartphones haben bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Zuerst gehörten sie zu den Pionieren, als die Phones gerade erst smart wurden. Es folgte der Niedergang, die Übernahme von Microsoft und Niedergang Nummer 2.

Schließlich kaufte HMD Global die Marke Nokia und brachte sie so zurück in finnische Hand. Produziert werden die Smartphones und Retro-Phones von Foxconn in Asien. Jetzt dürfte Nokia zum dritten Mal sterben.

Kein Nokia-Schriftzug mehr auf Smartphones

Auf seiner Website verkündet HMD sein aktuelles Rebranding als Human Mobile Devices. Alle Websites zu den Handys, die zuvor noch unter nokia.com/phones zu finden waren, werden jetzt auf hmd.com umgeleitet. Nokia-Geräte werden künftig auf hmd.com verkauft und auch die Support-Seiten sind jetzt dort zu finden, schreibt HMD.