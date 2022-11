Nokia X30 im Test: Langlebigkeit im Fokus

Moderner Look

Hochwertig und robust

Die verbesserte Ausstattung macht sich bereits beim Ersteindruck bemerkbar: Auch wenn es in der Mittelklasse angesiedelt ist, weckt das Nokia X30 ein Premium-Feeling. Es hat eine angenehme Größe, ein geringes Gewicht und fühlt sich edel an.

Aluminiumrahmen und Aluminium-Kameramodul verleihen dem Gerät einen wesentlich hochwertigeren und robusteren Touch. Die Rückseite ist aus Kunststoff, der zu 65 Prozent aus recyceltem Plastik besteht.

Sowohl der Look als auch die verwendeten Materialien sind modern, wirken hochwertig und sehen nach einer gelungenen Gesamtkomposition aus. Wer etwas auf Design hält, wird sich eventuell an dem breiten Display-Rahmen stoßen, der hauptsächlich an der oberen und unteren Bildschirmkante zu Tragen kommt.