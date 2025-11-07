OmniOne ist ein Mini-PC mit Tastatur für die Hosentasche

07.11.2025

Der kleine PC soll sowohl im stationären Einsatz als auch unterwegs seine Stärken ausspielen können.

Ein bisschen sieht der OmniOne 5.7 mit seiner Tastatur aus, wie ein überdimensionaler BlackBerry. Mit einem Smartphone hat das Gerät aber gar nichts zu tun. Es wird als Mini-PC angepriesen und schaffte es bis Freitag auf Kickstarter, knapp 50.000 Euro aufzustellen. Das Windows-11-Gerät misst 158 x 135mm und wiegt etwas mehr als 300 Gramm. Der Touchscreen hat eine Diagonale von 5,7 Zoll, darunter befindet sich eine vollwertige Tastatur inklusive Touchpad. Bei den Anschlüssen ist das Gerät recht gut ausgestattet. Neben 2 USB-C gibt es noch 2 USB-A-Ports, HDMI, Displayport, Ethernet und einen Klinkenport für Audio. Angetrieben wird das Gerät von einem Intel N150. Der Arbeitsspeicher kann 8, 16 oder 32GB umfassen, die SSD bis zu 1TB Speicher. ➤ Mehr lesen: Mac mini mit M4 im Test: Der Preistipp unter den Macs

Und wozu eigentlich? Bleibt eigentlich nur mehr die Frage, wozu? Die Initiatoren der Crowdfunding-Kampagne schreiben dazu, dass traditionelle Mini-PCs zahlreiche Nachteile hätten. Sie brauchen permanente Stromversorgung, haben kein Display, wenig Anschlüsse und sind nicht transportabel genug. “Was wäre, wenn ein Mini-PC so mobil wie ein Smartphone, aber gleichzeitig leistungsstark genug wäre, um einen Desktop-PC zu ersetzen?”, werden die Vorteile zusammengefasst. Die Idee ist offenbar, dass man mit dem Gerät stationär mit Monitor und Eingabegeräten wie Tastatur und Maus wie mit einem gewöhnlichen PC arbeiten kann. Wenn man ihn dann aber schnappt und in die Tasche steckt, kann man unterwegs dank Akku, Display und Tastatur ebenfalls Aufgaben damit erledigen.