Online Geld anlegen: Erste launcht Invest Manager in George

Das klassische Sparbuch hat angesichts minimaler Sparzinsen ausgedient. Wer sein bescheidenes Vermögen gut anlegen will, kann auf Fonds ausweichen, was angesichts der Vielzahl an verfügbaren Titeln aber kein leichtes Unterfangen ist. Dazu kommt, dass aktiv gemanagte Vermögensverwaltungen, bei denen ein Fondsmanager im Hintergrund bei Kursverlusten und –gewinnen ohne Kundenzutun umschichtet, bislang vor allem Kunden mit viel Geld vorbehalten waren.

Online Geld anlegen

Erste Bank und Sparkassen wollen das mit einer digitalen Anlageverwaltung ändern, die seit kurzem im Online-Banking George verfügbar ist. Über den sogenannten Invest Manager können sich Privatkunden mit wenigen Klicks einen Anlagemix erstellen lassen, der die eigene Risikobereitschaft, Vermögensverhältnisse und Wertpapiervorlieben berücksichtigt. Der Vorschlag kann vom Kunden den eigenen Wünschen entsprechend adaptiert werden.

Als Mindesteinlage sind 5000 Euro vorgesehen, die mittels Algorithmus auf Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Immobilien verteilt werden. Eine möglichst breite Streuung soll das Anlagerisiko bei den empfohlenen Zeiträumen von sieben Jahren und mehr minimieren. Auf Wunsch kann man sein Anlage-Portfolio auch per Knopfdruck ausschließlich auf nachhaltige Titel eingrenzen.

„Der Invest Manager ist für digital-affine Kunden gedacht, die nicht alles am Sparbuch liegen lassen wollen und eine Alternative suchen“, erklärt Privatkunden-Vorstand Thomas Schaufler im futurezone-Interview.

Schweizer Robo-Advisor als Partner

Für die Umsetzung kooperiert die Bank mit dem Schweizer Robo-Advisor Truewealth, der aus einer Reihe von Fintechs ausgewählt wurde. Während dieses die Software-Logik der Lösung sowie die Benutzeroberfläche beisteuert, stammt das Anlage-Know-how, das dem Algorithmus zugrunde liegt, von den Wertpapier-Experten der Bank. Und auch die Betreuung der Fonds im Hintergrund wird von der Bank abgewickelt.