Auch im Innenraum versucht Opel den Spagat zwischen moderner Technik und Retro-Look. Das Cockpit ist geprägt von 2 Screens mit Diagonale 12 beziehungsweise 10 Zoll. Dort werden Infotainmentinhalte ebenso angezeigt wie die Informationen der klassischen Instrumententafel.

LED-Screen am Heck

Der Sound kommt beim Manta aus einer Bluetooth-Box von Marshall, dessen Schriftzug ebenso zum 70-Jahre-Design beitragen soll. Wie gut die Soundqualität der kleinen Box ist, wird sich zeigen.

Am Heck befindet sich eine pixeliger LED-Screen, die sich über die gesamte Breite des Fahrzeugs streckt - der sogenannte Pixel-Vizor. Angezeigt werden dort verschiedene Schriftzüge, etwa "I am on a zero e-mission. I am an ElektroMOD" oder "My German heart has been ELEKTRified".