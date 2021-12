Oppo stellt Augmented-Reality-Brille Air Glass vor

Die neue AR-Brille erinnert an die Google Glass und stellt die Darstellung von 2D-Informationen in den Fokus.

Oppo hat die smarte AR-Brille Air Glass angekündigt, die Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen soll. Da keine virtuellen Elemente in die Realität eingefügt werden, spricht das Unternehmen vielmehr von einem „ Assisted-Reality “-Device: Ähnlich wie die Google Glass werden 2D-Informationen in das Sichtfeld der Nutzer*innen projiziert.

Air Glass kommt in unterschiedlichen Designs

Für die smarte Brille kommt der hauseigene Spark-Micro-Projektor mit Micro-LEDs zum Einsatz, der eine Helligkeit von bis zu 3 Millionen nits erzeugt. Auf dem Wellenleiter wird bei durchschnittlichen Bedingungen eine Helligkeit von bis zu 1.400 nits verfügbar, wodurch das Ablesen der Anzeige bei unterschiedlichsten Lichtbedingungen möglich wird.

Die Air Glass kommt in 2 Rahmen-Designs: ein silbernes Halbgestell in Form eines Monokels für das rechte Auge und ein schwarzes komplettes Gestell. Beide Modelle kommen in 2 Größen.

Nachrichten, Navigation und Übersetzungen

Das Produkt kann über Touch, die Stimme, Hand- oder Kopf-Bewegungen gesteuert werden sowie über eine Smart Glass App auf einem Smartphone ab dem Oppo-Betriebssystem ColorOS 11, berichtet The Verge.