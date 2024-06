Oral-B killt Software-Support für Alexa-Zahnbürste um 200 Euro

Mitte 2020 veröffentlichte Oral-B eine elektrische Zahnbürste, deren Ladestation gleichzeitig als Alexa-Lautsprecher fungiert. An sich kein völlig absurdes Produkt, wenn man etwa bei der morgendlichen Zahnreinigung gleich die Morgennachrichten hören möchte und sonst vielleicht keinen Lautsprecher im Badezimmer hat. Die Zahnbürste wurde in den USA um 220 Dollar verkauft, was in etwa 200 Euro entspricht.

Offenbar waren die Verkäufe für das Unternehmen aber nicht besonders zufriedenstellend, darum wurde der Verkauf der Oral-B Guide mit Alexa eingestellt. Für bestehende Nutzer*innen war das vorerst kein großes Problem, bis vor wenigen Monaten auch die dazugehörige Oral-B-Connect-App eingestellt und durch eine neue App ersetzt wurde.

Lautsprecher kaputt

Seitdem ist es nicht mehr möglich, die Alexa-Funktion auf der Zahnbürste einzurichten. Lediglich zuvor eingerichtete Boxen funktionieren weiterhin. Wenn sich aber zum Beispiel das WLAN ändert oder man die Box zurücksetzen muss, hat man dafür keine Möglichkeit mehr. Ein betroffener Kunde berichtete gegenüber Wired, dass der Oral-B-Support ebenfalls keine Lösung für betroffene Käufer*innen hat.