Porsche Taycan: Heizung fällt aus, Teile für Reparatur fehlen

Der Porsche Taycan hat derzeit mit einem Heizungsproblem zu kämpfen. Rund 800 Fahrzeuge dieses Modells in Großbritannien können nicht beheizt werden. Angesichts der derzeit niedrigen Temperaturen, ist das nicht besonders angenehm.

Ähnliches gilt für den Audi e-tron GT. Beide basieren auf der J1-Plattform von Volkswagen und verfügen über die gleiche Heizungsanlage. Beim Audi e-tron GT sollen ebenfalls Hunderte Fahrzeuge betroffen sein, berichtet Autoexpress.

Reparatur verzögert sich

In einer offiziellen Stellungnahme schreibt Porsche: „Aufgrund eines möglichen Materialfehlers kann ein Ausfall des Heizsystems möglicherweise Porsche-Taycan-Fahrzeugmodelle betreffen. Tritt dieser Fehler auf, stehen möglicherweise die Heizfunktion und die Enteisung nicht zur Verfügung und die Entfeuchtung der Fahrzeuge kann nur eingeschränkt erfolgen“.

Seit Wochen sollen betroffene Besitzer*innen mit Porsche um eine Reparatur kämpfen, heißt es. Das Heizgerät muss demnach ausgetauscht werden. Zwar sollen beide Hersteller bereits an der Behebung des Problems arbeiten, eine Reparatur könne sich aber aufgrund von Schwierigkeiten in der Lieferkette um Monate verzögern. Ob auch Autos in anderen Ländern betroffen sind, ist unklar.