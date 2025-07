Prime Day 2025: 5 Tech-Geschenke, die ihr eurer Freundin machen könnt

Gemeinsame Zeit ist wohl das Wertvollste, was wir besitzen. Viele Paare verbringen diese damit, Netflix und Co. zu schauen. Daran ist nichts auszusetzen, man kann daraus aber ein Erlebnis machen , das sich vom normalen Fernsehabend unterscheidet.

Auf Amazon gibt es aktuell die soundcore Noise-Cancelling-Kopfhörer von Anker für 55,46 statt 80,66 Euro. Sie sind mit adaptiver Geräuschunterdrückung und Hi-Res Sound ausgestattet und erhalten nicht nur auf Amazon gute Bewertungen, sondern sind auch bei der Autorin dieses Artikels im zufriedenstellendem Einsatz. Für diesen Preis kann man die Kopfhörer guten Gewissens empfehlen.

➤ Mehr lesen: Prime Day 2025: 5 Tech-Angebote für unter 25 Euro

Amazon Kindle

Für jene Freundinnen, die in den Urlaub einen Stapel an Büchern mitschleppen, lohnt sich möglicherweise die Investition in einen Kindle. Damit kann man weiterhin in die verschiedenen Welten der Bücher eintauchen und gleichzeitig den Rücken schonen.