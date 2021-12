Neues Smartphone von Realme soll sich wie Papier anfühlen

Das neue Jahr soll mit einer Smartphone-Präsentation von Realme starten. Der chinesische Hersteller will seine lang erwartete Realme GT 2 Serie am 4. Jänner erstmals offiziell vorstellen. Einen ersten Ausblick auf die kommenden Realme-Flaggschiffe verspricht ein ungewöhnliches und nachhaltiges Produktdesign.

Kamera und weitere Modelle

Während die allermeisten Hersteller ihren Smartphones eine Weitwinkelkamera verpassen, deren Sichtfeld 120 Grad beträgt, soll das Weitwinkelobjektiv des Realme GT 2 Pro ein Sichtfeld von 150 Grad haben. Laut Realme ist das GT 2 Pro das erste Handy weltweit, das über eine derartige Weitwinkelkamera verfügt.

In früheren Leaks hatte das Kamera-Setup des Realme GT 2 Pro noch ganz anders ausgesehen und eher an das Google Pixel 6 Pro erinnert. Der dafür zuständige Leaker @OnLeaks behauptet, dass die ersten Bilder von Realme die "Master Edition" zeigen. Seine Renderbilder würden ein anderes Modell der GT-2-Reihe zeigen. Insgesamt will Realme am 4. Jänner 3 verschiedene Modelle der GT-2-Serie vorstellen.