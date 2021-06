Realme GT im Test: Gutes Handy, aber ein Flagship-Killer?

Nun also auf ein Neues mit dem Realme GT , das der Hersteller als Flagship-Killer positioniert. Folglich muss man allerdings auch den Vergleich mit anderen Spitzengeräten antreten.

Mit dem Realme GT hat der chinesische Smartphone-Hersteller sein aktuelles Spitzenmodell vorgestellt. Rein von den Spezifikationen her spielt es in der obersten Liga mit, preislich kostet es allerdings nur ungefähr die Hälfte anderer Flaggschiff-Geräte.

Realme GT in den verschiedenen Farben

Software läuft nicht so rund, wie man es von Spitzengeräten kennt

Software läuft nicht so rund, wie man es von Spitzengeräten kennt

Mit seinem 6,43 Zoll großen Bildschirm und einem Gewicht von 186 Gramm ist das Realme GT ein kompaktes und vergleichsweise recht leichtes Flaggschiff-Handy. Dadurch liegt es besonders gut in der Hand und lässt sich auch weitgehend mit nur einer Hand bedienen. Durch den Aluminiumrahmen wirkt das Gerät robuster als viele Mittelklasse-Handys und lässt ein wenig Premium-Feeling aufkommen.

Realme GT in den verschiedenen Farben

Bei der Helligkeit kann der Bildschirm allerdings nicht mit anderen Spitzengeräten mithalten. Verglichen mit anderen Flaggschiff-Geräten lässt das Display des Realme GT einfach einiges an Brillanz vermissen, die man von manch anderen Spitzengeräten her kennt.

Im Großen und Ganzen gibt es am Display nicht allzu viel auszusetzen: Es ist farbstark, hat einen guten Kontrast und beim Scrollen können die 120 Hz ihre Stärke ausspielen.

Beim Screen handelt es sich um ein 6,43 Zoll großes Super AMOLED Display mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixel und einer Refresh-Rate von 120 Hz. Die maximale Helligkeit des Bildschirms gibt Realme mit 1.000 nits an, wobei es sich vermutlich um den Peak-Wert handelt.

Kamera mit durchwachsenen Ergebnissen

Das Realme GT hat auf der Rückseite insgesamt 3 Kameralinsen verbaut: 64 MP Hauptkamera, 8 MP Weitwinkel und 2 MP Makroobjektiv. Einen optischen Zoom gibt es leider nicht.

Bei Tageslicht und/oder Sonnenschein ist das Realme GT durchaus in der Lage hochwertige Fotos aufzunehmen: An Kontrast, Farbstärke, Weißabgleich und Schärfe gibt es hier grundsätzlich recht wenig auszusetzen. Auch im Innenraum bei Kunstlicht entstehen durch und durch herzeigbare Fotos, deren Qualität nicht allzu schlecht ist.

Auffallend ist, dass die AI-Kamera, also die automatische Bildverbesserung, manchmal zu übermotiviert ist. Es gibt Situationen, in denen die AI-Kamera tatsächlich mehr aus den Bildern herausholt. Oft ist es aber so, dass die AI-Kamera die Farben verfälscht, die Sättigung zu hoch ausfällt oder die Bilder generell recht künstlich wirken.