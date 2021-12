Realme-Smartphone soll mit ungewöhnlichem Design kommen

Das Realme GT 2 Pro soll in einem ungewöhnlichen Look erscheinen und möglicherweise eine Überraschung bei der Frontkamera beinhalten.

Die Frontkamera könnte eine Überraschung beinhalten . Denn laut den letzten Leaks soll sie sich unterhalb des Display-Panels befinden und somit unsichtbar sein. Spannend bleibt, wie die Qualität einer solchen Under-Screen-Kamera ist. Frühere Versuche einer solchen Kamera - etwa beim ZTE Axon 20 - konnten in der Praxis nicht überzeugen.

Display und Ladeleistung

Das Realme GT 2 Pro soll mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display ausgestattet sein, das über eine Refresh-Rate von 120 Hz verfügt. Manche Leaks gehen von einer maximalen Ladeleistung von 125 Watt aus, manche behaupten das Realme-Phone lasse sich mit maximal 65 Watt aufladen.

Außerdem, so wird gemunkelt, könnte Realme gleich 2 Versionen des GT 2 Pro vorstellen. So könnte es auch sein, dass je nach Modell die Ladeleistung 65 Watt beziehungsweise 125 Watt beträgt. Auch wäre es möglich, dass ein Modell eine Under-Screen-Kamera bekommt und das andere Modell eine herkömmliches Kameraloch für die Selfie-Kamera hat.

Preis und Verfügbarkeit

Das Realme GT 2 Pro soll noch am 9. Dezember offiziell vorgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Gerät oder die Geräte zunächst in China und Indien auf den Markt kommen, bevor sie in Europa erhältlich sind. Der Preis des Realme GT 2 Pro soll bei ungefähr 800 Dollar liegen.