Rivian überrascht mit kleinem und günstigem R3

Am Donnerstag stellte E-Auto-Bauer Rivian den R2 in Kalifornien vor. Dabei hatte das Unternehmen aber auch “one more thing” zu verkünden, ganz im Stil von Steve Jobs.

Der Rivian R3 ist ein SUV, das auf einer verkleinerten R2-Plattform basiert, wie es von dem Unternehmen heißt. Preislich soll er unter dem R2 liegen, der 45.000 Dollar kostet. Wie viel günstiger das neue Auto genau werden soll, ist nicht bekannt. Neben der normalen Version soll auch eine “Performance-Version” auf den Markt kommen.