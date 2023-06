Rivian E-Pick-up fing beim Laden Feuer

Bei dem Vorfall in Kalifornien kam niemand zu Schaden. Der Akku dürfte in diesem Fall nicht Brandursache sein.

Ein E-Pick-up vom Typ Rivian R1T hat beim Laden an einer Electrify-America-Station in Kalifornien Feuer gefangen, wie ein Foto auf Reddit zeigt. In den meisten Fällen ist der Brand eines E-Autos auf den Akku zurückzuführen. Im aktuellen Fall deutet der Schaden aber eher darauf hin, dass das Feuer möglicherweise um den Ladeanschluss des Autos, der sich auf der Fahrerseite befindet, ausgebrochen ist.

Ein Foto wurde auf Reddit gepostet.