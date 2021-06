Roboterhund um 2700 Dollar trägt Wasserflasche nach

Wem der Roboterhund Spot von Boston Dynamics zu groß und teuer ist, kann nun auf ein handlicheres Modell der chinesischen Firma Unitree Robotics ausweichen. Der Vierbeiner namens Go1 erinnert von seinen Bewegungsabläufen stark an den Roboterpionier. Neben seinen etwas staksig wirkenden Schritten kann er auch aus dem Stand springen und aus mehreren Metern Höhe auch eine doppelte Rückwärtsrolle machen.

Roboterhund als Schnäppchen

Im Vergleich zu Spot ist Go1 spottbillig. Statt der 74.500 Dollar, die der Roboter von Boston Dynamics kostet, muss man für den kleinen Roboterhund "nur" 2.700 Dollar ausgeben. Dabei handelt es sich allerdings um das Einstiegsmodell Go 1 air, das zumindest 9 km/h pro Stunde laufen kann und mit weniger Sensoren als die besseren Modelle ausgestattet sind. Für den regulären Go 1, der knapp 11 km/h schnell laufen kann, sind 3.500 Dollar fällig. Das Spitzenmodell Go 1 Edu mit Lidar-Sensoren, besserem Prozessor und höherer Traglast kostet ab 8.500 Dollar.