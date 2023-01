Neuartiger elektrischer Rollschuh erhöht Gehgeschwindigkeit

Gehen wie auf einem Flughafenlaufband: Das will das französische Unternehmen Rollkers mit elektrischen Rollschuhen ermöglichen, die Fußgänger beim Gehen unterstützen sollen. Die Rollschuhe haben einen Elektromotor integriert und sollen das Gehen sicherer und schneller machen. Wenn wir schreiben „gehen“, meinen wir das in dem Fall auch so.

Auch wenn die Rollschuhe Rollschuhe heißen, geht es Rollkers darum, Menschen mit dem neuartigen Produkt beim Gehen zu unterstützen, berichtet golem.de. Das Produkt verhält sich völlig anders als ein klassischer Rollschuh.

Es gibt keine durchgehende Schiene wie bei einem klassischen Rollschuh, sondern eine Zweiteilung in der Mitte. Außerdem sind anstatt von Rädern unten Rollen mit breitem Gummiband drauf. Das Gummiband erzeugt einen Vortrieb. Das Produkt wurde auch auf der CES in Las Vegas gezeigt, wie es auf der Website heißt.