Weltweiter Rückruf für 43.000 Porsche Taycan

Wegen Problemen mit der Elektronik müssen mehr als 43.000 Modelle des Porsche Taycan zurück in die Werkstatt.

Durch ein Problem kann das gesamte elektrische System des Fahrzeugs lahmgelegt werden. Eine detaillierte Angabe für den Grund des Rückrufs hat Porsche in der entsprechenden Aussendung nicht genannt.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt , dass Porsche einen weltweiten Rückruf für sein Elektroauto Taycan vorbereitet. Dieser wurde nun offiziell. Insgesamt müssen 43.000 Modelle des elektrischen Sportwagens in die Werkstatt.

Software-Update für den Porsche Taycan

Offenbar kommt es zu spontanen Entladungen des 12-Volt-Akkus. In einigen Fällen trat das Problem ohne Vorwarnung während der Fahrt auf, wodurch der Taycan seine Antriebsleistung verlor und liegen blieb.

Taycan-Fahrer*innen müssen ihr Fahrzeug nun in eine Porsche-Werkstatt bringen, wo das Elektroauto ein größeres Software-Update erhält. Der Aktualisierungsprozess soll laut Engadget länger als eine Stunde dauern und kann nicht Over-the-Air durchgeführt werden.

12-Volt-Akku ist häufigste Ursache für Pannen

Probleme mit dem 12-Volt-Akku treten allerdings bei mehreren Elektroautos auf. So wurde in der Vergangenheit bereits davon berichtet, dass sich der kleinere Akku entladen hat, wenn das Auto zulange an einer Ladestation hing.