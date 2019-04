Samsung Galaxy Fold soll Mitte Juni erscheinen

In mehreren Fällen, unter anderem bei The Verge, der Schweizer Tageszeitung Blick sowie dem YouTuber Michael Fisher, geriet etwas unter den Bildschirm. Andere Tester, wie das Wall Street Journal und YouTuber Marques Brownlee, zogen hingegen die Bildschirmfolie ab, die nicht entfernt werden sollte. Samsung wies aber nicht ausdrücklich genug darauf hin, weswegen es viele für einen Teil der Verpackung hielten.

Österreich-Termin weiter unklar

Samsung verschob daraufhin den Marktstart des Galaxy Fold weltweit, um die Vorfälle näher untersuchen zu können. Erste Tests würden zeigen, „dass die Ursache am Scharnier liegen kann“ und man Maßnahmen ergreifen werde, „den Schutz und die Stabilität des Displays zu verstärken“. In Österreich hätte das 2000 Euro teure Smartphone ab 26. April in den Vorverkauf gehen sollen, im Handel hätte es ab 3. Mai erhältlich sein sollen.