Samsung fordert Galaxy-Nutzer auf, diese neuen Features zu aktivieren

Immer mehr Handys werden gestohlen. Google hat deshalb neue Anti-Diebstahl-Features in Android implementiert, die ab sofort auch für Samsung-Nutzer über das One UI 7 Systemupdate verfügbar sind. Während diese Features bislang nur für das Galaxy S25 verfügbar waren, werden sie im Laufe des Jahres für weitere Samsung-Modelle freigeschaltet, teilte Samsung mit.

Eine große Neuerung ist der Diebstahlschutz (Theft Protection). Das neue Feature enthält eine KI, die Bewegungen detektiert, die bei Raubüberfällen typischerweise auftreten, und sperrt das Handy dann vor unerlaubtem Zugriff. Auch wenn es längere Zeit ohne Netzempfang ist, sperrt der Diebstahlschutz automatisch das Handy.

Fernsperre und Wartezeit für sensible Änderungen

Wurde das Smartphone schon gestohlen, kann man es mit der neuen Diebstahlschutz-Funktion nun auch aus der Ferne sperren, indem man seine Handynummer eingibt und seine Identität durch eine Schnellverifizierung nachweist.

Außerdem überprüft das Smartphone bei der Änderung sensibler Sicherheitseinstellungen etwa die Identität, wenn es plötzlich untypische Ortswechsel erkennt. Will der Dieb die biometrischen Schutzeinstellungen am Gerät ändern, wird dafür eine 1-stündige Wartezeit verhängt. Dadurch können die Galaxy-Besitzer wertvolle Zeit gewinnen, in der sie ihr Gerät aus der Ferne sperren können.

Die neuen Funktionen werden ab sofort für die Serien Galaxy S24, das Z Fold6, das Z Flip6, das Z Fold5 und Z Flip5 sowie die Serien S23 und S22 freigeschaltet. Später soll der neue Diebstahlschutz aber noch für weitere Geräte kommen. Zu finden sind die Features in den Einstellungen unter dem Schlagwort "Diebstahlschutz".