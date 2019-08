Samsungs neue Galaxy Watch passt sich Lebensstil an

Für Design-Liebhaber

Innovativ ist auch das Zifferblatt mit dem sogenannten „My-Style-Farbauszugsalgorithmus“, der sich an die Kleidung des Nutzers anpasst. Die Galaxy Wear App schlägt dem Nutzer aufgrund eines Fotos des Outfits fünf verschiedene Farbmuster vor. Die Active2 kommt selbst in zwei verschiedenen Größen mit 40 oder 44 Millimeter Durchmesser und ist in einer leichten Aluminium-Ausführung mit einem Fluorelastomer (FMK)-Band oder aus hochwertig massivem Edelstahl mit Lederarmband verfügbar.

Die Modelle mit Bluetooth im Aluminium-Gehäuse sind in Österreich für 299 Euro (UVP) in der 40 Millimeter-Variante und für 319 Euro in der 44 Millimeter-Größe erhältlich. Sie sind in den Farben «Aqua Black», «Cloud Silver» und «Pink Gold» verfügbar. Die Modelle mit LTE-Konnektivität im Edelstahl Gehäuse und in der kleineren Ausführung kosten 449 Euro, in der größeren 469 Euro. Diese sind in den Farben «Black», «Silver» und «Gold» erhältlich.